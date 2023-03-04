الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم بشكل عام

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، وخاصة على المنطقة الجنوبية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر على بعض المناطق الساحلية والشمالية الغربية ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: