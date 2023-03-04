إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في نابلس والخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل وبلدتي حوارة وسبسطية في نابلس واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة شاب وفتاة بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعها مظاهرات مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس وقرية كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.

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