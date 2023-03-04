إصابة عدد من الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مظاهرة قرية بيت دجن

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعها مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيتا وحوارة جنوب نابلس واعتدت على الفلسطينيين بقنابل الغاز السام، ما أدى الى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأصيب فلسطينيان في وقت سابق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

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