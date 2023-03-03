زاخاروفا: تصريحات الأمم المتحدة حول تدمير الممتلكات الثقافية الأوكرانية تفتقد للموضوعية

موسكو-سانا

انتقدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بيان منظمة الأمم المتحدة بشأن ما يسمى تدمير الممتلكات الثقافية الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة، مؤكدة أنه “يفتقد للموضوعية” ومحاولة لشيطنة روسيا.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها في تصريح اليوم: “لاحظنا البيان الذي نشره عدد من المختصين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على شبكة الإنترنت بشأن ما يسمى بتدمير الممتلكات الثقافية الأوكرانية أثناء العملية العسكرية الروسية الخاصة وهذه العبارة لا تتضمن شيئاً جديداً باستثناء الاتهامات التي لا أساس لها ضد بلدنا”، مشيرة إلى أن هناك محاولة أخرى من جانب المختصين في المجلس لحماية نظام كييف فضلاً عن شيطنة روسيا.

ودعت زاخاروفا خبراء الأمم المتحدة الى تنفيذ مهامهم بطريقة غير مسيسة والالتزام الصارم بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية وعدم الانتقائية والحوار والتعاون الدولي البناء، مشددة على أن مثل هذا التحيز والانتقائية لبعض المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان لا ينسب إليهم الفضل، بل يشوهون مصداقيتهم فقط.

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