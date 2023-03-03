12 قتيلاً جراء تفجير إرهابي في أنبوب للنفط جنوب نيجيريا

أبوجا-سانا

قتل12 شخصاً اليوم جراء تفجير إرهابي استهدف أنبوبا للنفط الخام في جنوب نيجيريا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطقة باسم شرطة ولاية ريفرز غريس إيرينغ كوكو قولها في بيان: “إن الانفجار الذي وقع في بلدة روموركبي بمنطقة إيموها تسبب به لصوص ومخربون كانوا يسرقون الخام عندما شب حريق في المكان، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً حرقاً، ولا تزال هويات الضحايا مجهولة، ودمرت خمس مركبات ودراجة نارية”.. وتعتبر نيجيريا أكبر منتج للنفط الخام في إفريقيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency