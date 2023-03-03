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السفارة العراقية بدمشق: وصول 88 سيارة نقل كبيرة تحمل أكثر من 800 طن مواد غذائية وطبية لمتضرري الزلزال

2023-03-03

دمشق-سانا

أعلن المكتب الإعلامي لسفارة الجمهورية العراقية بدمشق عن استمرار المساعدات الغذائية والطبية للمتضررين من الزلزال في سورية.

وأشار المكتب في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن 88 سيارة نقل كبيرة وصلت اليوم إلى سورية، محملة بالمواد الغذائية والطبية تصل أوزانها إلى أكثر من 800 طن.

وكان العراق ومنذ وقوع كارثة الزلزال في السادس من شباط الماضي أرسل عشرات الطائرات والقوافل البرية المحملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية والطبية والغذائية لمتضرري الزلزال.

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