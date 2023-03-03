القبض على 29 شخصاً من المتورطين بأعمال الشغب غرب إيران

طهران-سانا

ألقت الشرطة الإيرانية في محافظة لرستان غرب البلاد القبض على 29 شخصاً، من المتورطين بأعمال الشغب عبر إطلاق النار على المدنيين.

وأوضح قائد الشرطة في المحافظة العميد يحيى إلهي أنه تم ضبط 71 قطعة من الأسلحة المختلفة والعديد من الذخائر والمواد الحارقة، لافتاً إلى أنه تم اعتقال هؤلاء بالتعاون مع عناصر الاستخبارات وحفظ الأمن في المنطقة.

وشدد على أن الشرطة والاستخبارات لن تسمح لهؤلاء المخربين بسلب راحة وأمان المواطنين الإيرانيين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.

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