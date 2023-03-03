لي لا اتشيان.. شابة تنشر الفرح بين نفوس أطفال حلب المتضررين من الزلزال

حلب-سانا

نجحت الشابة “لي لا اتشيان” بزرع البهجة والسرور في نفوس أطفال حلب، والتخفيف من الآثار النفسية التي لحقت بهم جراء الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي، وذلك خلال وجودها مع فرقة صونا الغنائية ومشاركة الأطفال المتضررين الرقص والغناء.

“اتشيان” البالغة من العمر 20 عاماً والطالبة في السنة الثالثة-قسم اللغة الإنكليزية في جامعة حلب بينت لنشرة سانا الشبابية أنها تشارك مع فرقة صونا الغنائية بنشر الفرح بين الأطفال عبر الغناء والموسيقا والرقص، وذلك منذ وقوع كارثة الزلزال بهدف التخفيف من المشاكل النفسية والاجتماعية السلبية التي أصابتهم مؤخراً، ورسم البسمة على وجوههم.

وأشارت إلى أنها تؤدي في الفرقة دور “المهرج” وهي الشخصية المحببة جداً بين الأطفال وقالت: “شعاري التفاؤل، وهدفي نشر الفرح والأمل بين الأطفال لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم” مؤكدة ضرورة الاهتمام بالأطفال ومنحهم المزيد من الرعاية والدعم لتجاوز آثار الزلزال، ولا سيما أن الموسيقا والمسرح من أهم أساليب دعم الطفل من خلال العلاج باللعب والمسرح التفاعلي.

لمياء الرداوي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency