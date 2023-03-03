إضراب في بلدة عزون شرق قلقيلية تنديداً بجرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

عمّ الإضراب اليوم بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية تنديداً بجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية الفلسطينية شمل جميع مناحي الحياة، وذلك تنديداً بالجريمة التي ارتكبها الاحتلال في البلدة يوم أمس، وأسفرت عن استشهاد الفتى محمد سليم وإصابة آخرين.

ورداً على الإضراب اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وأغلقت مدخلها الرئيسي واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام.

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