الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية تبحثان وضع العمال السوريين في الجولان السوري المحتل

دمشق-سانا

بحثت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال اجتماع عبر الفيديو مع مدير إدارة الاجتماعات والوثائق والعلاقات الرسمية في منظمة العمل الدولية فرانك هاغمان أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل.

وعرض معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس النبهان خلال الاجتماع ممارسات الكيان الصهيوني ضد العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل، وأنواع ونسب الضرائب المفروضة عليهم، وأهم القرارات والاتفاقيات بخصوص أوضاعهم.

وأكد النبهان أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر بانتهاكاته العنصرية ضد العمال إضافة لخرق القرارات الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بإدانة التمييز وانتهاك الحريات النقابية في الأراضي العربية المحتلة، مشيراً إلى أهمية أن يتضمن التقرير القادم حول أوضاع العمال العرب السوريين في الأراضي المحتلة كل الانتهاكات الحاصلة بحقهم.

وأوضح النبهان أنه ستتم موافاة المنظمة بكل الوثائق حول الانتهاكات الواقعة بحق العمال لفضح هذه الممارسات واعتمادها وثيقة رسمية في الدورة المقبلة لمؤتمر العمل لهذا العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الملزمة للاحتلال الإسرائيلي لتطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية بما يضمن تأمين الحماية الاجتماعية للعمال العرب السوريين في الجولان المحتل.

من جهته بين هاغمان أهمية تعزيز التواصل الدائم لمعرفة حالة العمال في الجولان السوري المحتل، لافتاً إلى أن المنظمة ستقوم بمعاينة حالة العمال للوقوف على وضع العمال العرب السوريين على أرض الواقع.

مدير المرصد العمالي في الاتحاد العام لنقابات العمال جمال حجازي بين أن سورية تطالب بشكل دائم بعدم تعرض العمال السوريين الموجودين في الجولان السوري المحتل للممارسات العنصرية التي تنتقص من حقوقهم، لافتاً إلى أن جهود المنظمة يجب أن تتركز على فضح الانتهاكات الإسرائيلية التي تحدث تجاه العمال في جميع الأراضي العربية المحتلة.

مهند سليمان

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