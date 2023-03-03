إيرواني: إيران تحتفظ بحقها في الرد الحاسم على أي اعتداء صهيوني

طهران-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن التبجحات الأخيرة لمسؤولي الكيان الصهيوني باستهداف إيران عسكرياً تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وأن طهران تحتفظ بحقها في الرد.

وأشار إيرواني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس المؤقت لمجلس الأمن الدولي إلى التهديدات التي أطلقها رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير حربه الشهر الماضي، باستخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية الحيوية والمنشآت النووية الإيرانية السلمية قائلاً: “إن هذه التبجحات تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وطهران تحتفظ لنفسها بحق الرد الحاسم في المكان والزمان المناسبين على أي تهديد وإجراء خاطئ من قبل هذا الكيان”.

وشدد مندوب إيران الدائم على وجوب أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته ويدين بوضوح التصريحات العدائية للمسؤولين الصهاينة والتي تشكل تهديداً حقيقياً للسلام والأمن الدولي، مضيفاً: “إن كل من يسهل أو يشجع أو يدعم أي عمل عسكري ضد إيران لصالح الكيان الصهيوني يجب أن يتحمل مسؤوليته ويحاسب على أفعاله”.

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