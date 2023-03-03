خروج محطة تحويل الكهرباء الشمالية بطرطوس عن الخدمة جراء اندلاع حريق

طرطوس-سانا

خرجت محطة تحويل الكهرباء الشمالية بمحافظة طرطوس عن الخدمة، بسبب اندلاع حريق في المحطة، وتم إخماد الحريق، فيما تعمل ورشات الصيانة على إصلاح الأعطال الناجمة عن ذلك.

وذكر مدير شركة كهرباء طرطوس المهندس عبد الحميد منصور في تصريح لمراسلة سانا أن ورشات التشغيل مستنفرة، والعمل جار للإصلاح بأسرع وقت ممكن من أجل إعادة التغذية إلى الخطوط.

ولفت منصور إلى أن المحطة تغذي خطوط المناطق حول المحطة والتجارة والبحرية والمنطقة الحرة ودوير الشيخ سعد والشيخ بدر والمصب والقمصية وخط معمل السن والرمال الذهبية.

وأكد منصور أنه من المتوقع الانتهاء من عمليات الإصلاح خلال اليوم وعودة الأمور إلى ما كانت عليه، لافتا إلى أنه سيتم التعويض للخطوط التي حرمت من فترة الوصل بسبب العطل.

هيبه سليمان

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