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استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في بلدة عزون

2023-03-02

القدس المحتلة-سانا

استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخران أحدهما بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها: “إن الفتى محمد نضال سليم 15 عاماً استشهد جراء إصابته في الظهر برصاص قوات الاحتلال، كما أصيب اثنان آخران أحدهما بجروح حرجة في الصدر”.

واستشهد أمس شاب فلسطيني 22 عاماً متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وباستشهاد سليم يرتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري برصاص قوات الاحتلال إلى 68 شهيداً بينهم 13 طفلاً.

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