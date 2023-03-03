الصين تجدد رفضها للعقوبات الغربية على روسيا

نيودلهي-سانا

جدد وزير الخارجية الصيني تشين غانغ التأكيد على رفض بلاده للعقوبات الغربية على روسيا ودعمها عملية السلام لحل الأزمة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الصينية قولها في بيان: “إن غانغ تبادل خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية وأكد تأييد استخدام الأساليب السياسية لحل الأزمة في أوكرانيا ومعارضة الإجراءات التي تسهم في التصعيد”.

كما تعهد وزير الخارجية الصيني بأن بلاده ستواصل لعب دور بناء من أجل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

وكان مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون دعا في وقت سابق اليوم المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف مسؤول وتشجيع الأطراف المعنية على العودة فوراً إلى مسار التسوية السياسية واللجوء إلى الحوار والتشاور سعياً لإيجاد حل شامل للقضية الأوكرانية.

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