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وصول سفينة تحمل مساعدات إغاثية من رومانيا إلى مرفأ طرطوس

2023-03-02

طرطوس-سانا

وصلت مساء اليوم إلى مرفأ طرطوس سفينة تحمل مساعدات إغاثية مقدمة من الشعب الروماني والجالية السورية في رومانيا للمتضررين من الزلزال الذي ضرب البلاد في السادس من شباط الماضي.

وقال نائب رئيس المكتب التنفيذي بمحافظة طرطوس القاضي حسان ناعوس في تصريحه للصحفيين عقب استلام المساعدات إن السفينة القادمة من ميناء روماني إلى سورية تحمل على متنها مساعدات مؤلفة من مواد غذائية وألبسة وأحذية وحرامات ومستلزمات للأطفال.

ونوه ناعوس بأنها المرة الأولى التي تأتي فيها سفينة تحمل مساعدات إلى سورية قادمة من موانئ أوروبية، مشيراً إلى أن هذه المساعدات مقدمة من مواطنين رومان والجالية السورية الموجودة في رومانيا، وسيتم إرسالها إلى المتضررين في المحافظات والمناطق التي تعرضت للزلزال.

بدوره قال قبطان الباخرة توفيق السيد في تصريح مماثل إنه تم تحميل هذه المعونات والمساعدات الإنسانية على متن الباخرة برنسس ميسا في ميناء غلاس الروماني منتصف الشهر الماضي متوجهة إلى مرفأ طرطوس، وهي عبارة عن مواد غذائية وإغاثية مختلفة.

فاطمة حسين

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