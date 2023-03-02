تسع شاحنات تحمل مساعدات إغاثية من الأردن والبحرين للمتضررين من الزلزال

درعا-سانا

دخلت مساء اليوم 9 شاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية عن طريق معبر نصيب الحدودي في محافظة درعا قادمة من الأردن والبحرين للمتضررين من الزلزال في اللاذقية وحلب.

وبين مدير المعبر المهندس شادي أبازيد أن المساعدات التي دخلت اليوم هي قافلة مقدمة من الحكومة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مؤلفة من سبع شاحنات تحمل ملابس وأغطية، تسلمها فرع الهلال الأحمر العربي السوري وسيتم توزيعها في محافظة اللاذقية.

وأشار أبازيد إلى أن الشعب البحريني الشقيق أرسل أيضاً شاحنتين بزنة 43 طناً تسلمها اتحاد الجمعيات الخيرية بدمشق، وهي عبارة عن أغذية وألبسة سيتم توزيعها في حلب واللاذقية.

وكانت 8 شاحنات تحمل مواد إغاثية دخلت المعبر أمس.

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