التجارة الداخلية: البصل عبر البطاقة الإلكترونية بسعر 6 آلاف ليرة للكيلوغرام

دمشق-سانا

طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من صالات ومنافذ بيع المؤسسة السورية للتجارة بيع البصل المستورد لصالحها بسعر 6 آلاف ليرة سورية للكيلوغرام وفق البطاقة الالكترونية، وبغض النظر عما إذا كانت مدعومة أو لا، وذلك منعاً للفساد وبيعه للتجار والتحكم بكمياته في الأسواق من جديد.

وأوضحت الوزارة أنه على المواطن فقط إبراز البطاقة في الصالة لشراء البصل الذي يحتاجه، لافتة إلى أن هذه الخطوة مؤقتة ريثما يأتي موسم البصل القادم لتعود الأمور إلى طبيعتها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency