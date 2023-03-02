وقفتان تضامنيتان في بيت لحم والخليل دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفتين تضامنيتين بمدينة بيت لحم والخليل بالضفة الغربية، دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في الوقفتين التي نظمتهما القوى الوطنية الفلسطينية أمام مقري الصليب الأحمر الدولي في بيت لحم والخليل رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى ولافتات تندد بانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الأسرى ولا سيما المرضى والأطفال منهم.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة جميع الأسرى، ووضع حد لانتهاكات الاحتلال الوحشية وجرائمه المتواصلة بحقهم، وضرورة الإفراج العاجل عنهم.

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