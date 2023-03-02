البعثة الدبلوماسية السورية في بودابست تواصل استقبال المعزين بضحايا الزلزال والتبرعات العينية

بودابست-سانا

واصلت البعثة الدبلوماسية السورية في بودابست استقبال أبناء الجالية السورية والمؤسسات والمنظمات الخيرية والإنسانية الهنغارية الذين قصدوا مقر البعثة لتقديم واجب العزاء بضحايا الزلزال وتسليم التبرعات والمساعدات العينية المختلفة تمهيداً لإرسالها إلى سورية.

وزار مقر البعثة وفد من الجالية اللبنانية برئاسة المحامي عباس خير الدين، وممثل جمعية مدينة سولنوك الثقافية المسيحية الدكتور جوزيف تشيرفالفي، وممثلة جمعية آرت أوف ليفينغ الخيرية الهنغارية بياتا بوغنار شيفليش وتيميا فويتيلا مديرة مؤسسة المخلصين الخيرية غير الربحية، حيث عبروا جميعاً عن تضامنهم مع سورية شعباً وحكومة في مواجهة تداعيات هذا الزلزال.

من جانبه عبر رئيس البعثة الدبلوماسية السفير بشار سمارة عن الامتنان والشكر العميقين للوفود والشخصيات التي زارت مقر السفارة للتعازي أو لتقديم التبرعات، باعتبارها لفتة صادقة ودليلاً على الترابط الإنساني الذي ستكون له آثار ايجابية بارزة في التخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعيشها المنكوبون في المناطق المتضررة من الزلزال.

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