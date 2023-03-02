التربية تتسلم تجهيزات لأربع غرف صفية افتراضية من طلاب وشركات صينية في سورية

دمشق-سانا

تسلمت وزارة التربية اليوم تجهيزات لافتتاح لأربع غرف صفية افتراضية في محافظة حلب، مقدمة من الشركات الصينية في سورية والطلبة الصينيين الدارسين في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، تضامناً مع ضحايا الزلزال.

وتتضمن المساعدات التي تم تسليمها اليوم في مبنى وزارة التربية حواسيب محمولة، وأجهزة عرض، وشاشات، وأجهزة “تاب” و”مودم”، وكراسي، ومقاعد مدرسية.

وفي تصريح لمراسلة سانا، بين وزير التربية الدكتور دارم طباع أن التجهيزات سترسل فوراً إلى حلب لتأسيس أربع غرف صفية افتراضية في مدارس المحافظة، لتكون قابلة للتعليم عن بعد، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح هذه الغرف خلال الشهر القادم، بما يساهم في تعويض الفاقد التعليمي.

مديرة معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها نجود عطا الله، بينت أن الطلاب الصينين الذين يدرسون في المعهد نظموا مع الشركات الموجودة في سورية تقديم هذه التبرعات، تعبيراً عن تضامنهم مع الشعب السوري في كارثة الزلزال.

رحاب علي

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