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عــاجــل الوزير المقداد: سورية تجدد رفضها ممارسات بعض الدول في المجلس التي تسعى إلى فرض قرارات وآليات مسيسة تشكل نموذجا للتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وخرقا لمبادئ ومقاصد الميثاق واستغلالاً لعناوين حقوق الإنسان

مراسلة سانا: وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق الدولي محملة بـ 25 طناً من المواد الغذائية والمياه المعدنية للمتضررين من الزلزال

2023-03-02

انظر ايضاً

الوزير المقداد: سورية تجدد رفضها ممارسات بعض الدول في المجلس التي تسعى إلى فرض قرارات وآليات مسيسة تشكل نموذجا للتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وخرقا لمبادئ ومقاصد الميثاق واستغلالاً لعناوين حقوق الإنسان

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