مراسلة سانا: وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق الدولي محملة بـ 25 طناً من المواد الغذائية والمياه المعدنية للمتضررين من الزلزال

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزير الخارجية والمغتربين يلتقي المديرة التنفيذية لليونسيف
2023-03-02
وصول طائرتي مساعدات من صربيا والإمارات إلى مطار دمشق الدولي
2023-03-02
الدفاع الروسية: إرهابيون تابعون لواشنطن يحتجزون ألفي شخص على الأقل في مخيم الركبان
2023-03-02
دخول 8 شاحنات محملة بالمواد الإغاثية من معبر نصيب الحدودي للمتضررين من الزلزال
2023-03-01
شعبان: دمشق منفتحة على العلاقات مع كل الدول العربية.. وكارثة الزلزال أكدت انتماء الشعب السوري ومحبته
2023-03-01
لجنة الصداقة السورية الروسية في مجلس الشعب تلتقي السفير الروسي بدمشق
2023-03-01
طائرة مساعدات سلوفاكية لدعم متضرري الزلزال في سورية
2023-03-01
محليات
وفاة طفلين جراء حريق بأحد المنازل في قرية التواني بريف دمشق
2023-03-02
وقفة احتجاجية في حمص للمطالبة برفع الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري
2023-03-02
قافلة مساعدات إغاثية من حمص إلى المتضررين من الزلزال في مدينة جبلة
2023-03-02
طقس اليوم.. أجواء ربيعية دافئة وباردة نسبياً ليلاً على المرتفعات الجبلية
2023-03-02
جمعية أيادينا الخيرية تطلق حملة صحية نفسية لمتضرري الزلزال
2023-03-02
تحمل مساعدات للمتضررين من الزلزال.. 5 طائرات تصل إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب
2023-03-01
مخاوف من حدوث انهيارات جراء أنفاق حفرتها ميليشيا “قسد” تحت منازل الأهالي في القامشلي ومحيطها
2023-03-01
رياضة
منتخب سورية للشباب يخسر أمام منتخب أوزبكستان في افتتاح بطولة آسيا لكرة القدم
2023-03-01
إعلان تشكيلة منتخب سورية لكرة القدم للشباب في مباراته مع نظيره الأوزبكي في افتتاح كأس آسيا
2023-03-01
مانشستر سيتي يفوز على نادي بريستول سيتي بمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي
2023-03-01
يوفنتوس يفوز على تورينو في الدوري الإيطالي
2023-03-01
اتحاد كرة القدم يستأنف مسابقاته … وإياب الدوري الممتاز في نيسان القادم
2023-02-28
منتخب سورية بكرة المضرب سادساً في تصفيات آسيا للشباب
2023-02-28
الفارسة السورية ماسة عدنان بطلة السيدات في مهرجان محمد بن راشد للقدرة
2023-02-27
اقتصاد
النفط يغلق على ارتفاع طفيف
2023-03-02
تراجع أسعار الذهب
2023-03-02
بمشاركة عربية وأجنبية… غداً انطلاق معرض سيلا الدولي للأحذية والجلديات
2023-03-01
إجازة استثمار لمشروع صناعي في حلب
2023-03-01
سوروكين: روسيا لا تنوي بيع النفط بأي سعر من أجل حجم المبيعات فقط
2023-03-01
أكثر من ثلاثة مليارات ليرة لاستكمال الأعمال في مدينة أم الزيتون الصناعية بالسويداء
2023-03-01
إكثار بذار السويداء يوفر 883 طناً من بذار القمح للموسم الحالي
2023-03-01
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الشريط الإخباري
وزير الخارجية والمغتربين يلتقي المديرة التنفيذية لليونسيف
5 شهداء وأكثر من 40 إصابة بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف دير الزور
الدفاع الروسية: إرهابيون تابعون لواشنطن يحتجزون ألفي شخص على الأقل في مخيم الركبان
وقفة احتجاجية في حمص للمطالبة برفع الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري
قافلة مساعدات إغاثية من حمص إلى المتضررين من الزلزال في مدينة جبلة
طقس اليوم.. أجواء ربيعية دافئة وباردة نسبياً ليلاً على المرتفعات الجبلية
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الوزير المقداد: سورية تجدد رفضها ممارسات بعض الدول في المجلس التي تسعى إلى فرض قرارات وآليات مسيسة تشكل نموذجا للتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وخرقا لمبادئ ومقاصد الميثاق واستغلالاً لعناوين حقوق الإنسان
مراسلة سانا: وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى مطار دمشق الدولي محملة بـ 25 طناً من المواد الغذائية والمياه المعدنية للمتضررين من الزلزال
2023-03-02
2023-03-02
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روسيا تصر على إجراء تحقيق عاجل في حادث تخريب خطوط السيل الشمالي
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وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: ضرورة الحفاظ على دور المجلس وآلياته وفق ما ينص عليه قرار إنشائه، وسورية تتطلع للعمل في ميدان حقوق الإنسان على أساس المبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة واحترام السيادة الوطنية
انظر ايضاً
الوزير المقداد: سورية تجدد رفضها ممارسات بعض الدول في المجلس التي تسعى إلى فرض قرارات وآليات مسيسة تشكل نموذجا للتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وخرقا لمبادئ ومقاصد الميثاق واستغلالاً لعناوين حقوق الإنسان
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