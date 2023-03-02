روسيا تصر على إجراء تحقيق عاجل في حادث تخريب خطوط السيل الشمالي

موسكو-سانا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على إصرار بلاده على إجراء تحقيق عاجل وشفاف في حادث تخريب خطوط أنابيب نقل الغاز السيل الشمالي.

وخلال كلمة أمام اجتماع مجموعة الدول العشرين في نيودلهي اليوم اعتذر لافروف للهند عن تحويل الدول الغربية عمل مجموعة العشرين إلى “مهزلة”.

وقال لافروف: “أود أن أعتذر للرئاسة الهندية والزملاء من دول جنوب الكرة الأرضية عن السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية الذين حولوا العمل في أجندة مجموعة العشرين إلى مهزلة في محاولة لتحويل مسؤوليتهم عن الإخفاقات في السياسة الاقتصادية على شماعة الآخرين وفي المقام الأول روسيا “.

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