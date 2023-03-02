SCS-NET
عــاجــل الوزير المقداد: سورية تجدد رفضها ممارسات بعض الدول في المجلس التي تسعى إلى فرض قرارات وآليات مسيسة تشكل نموذجا للتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول المستقلة وخرقا لمبادئ ومقاصد الميثاق واستغلالاً لعناوين حقوق الإنسان

روسيا تصر على إجراء تحقيق عاجل في حادث تخريب خطوط السيل الشمالي

2023-03-02

موسكو-سانا

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التأكيد على إصرار بلاده على إجراء تحقيق عاجل وشفاف في حادث تخريب خطوط أنابيب نقل الغاز السيل الشمالي.

وخلال كلمة أمام اجتماع مجموعة الدول العشرين في نيودلهي اليوم اعتذر لافروف للهند عن تحويل الدول الغربية عمل مجموعة العشرين إلى “مهزلة”.

وقال لافروف: “أود أن أعتذر للرئاسة الهندية والزملاء من دول جنوب الكرة الأرضية عن السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية الذين حولوا العمل في أجندة مجموعة العشرين إلى مهزلة في محاولة لتحويل مسؤوليتهم عن الإخفاقات في السياسة الاقتصادية على شماعة الآخرين وفي المقام الأول روسيا “.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

لافروف يبحث مع بيدرسون حشد المساعدات الدولية لتجاوز تداعيات الزلزال في سورية

موسكو-سانا أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث اليوم في موسكو …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved