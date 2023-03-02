وزير الخارجية والمغتربين يلتقي المديرة التنفيذية لليونسيف

دمشق-سانا
التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم كاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسيف.
يتبع..
|عــاجــل
|وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في كلمة عبر الفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: ضرورة الحفاظ على دور المجلس وآلياته وفق ما ينص عليه قرار إنشائه، وسورية تتطلع للعمل في ميدان حقوق الإنسان على أساس المبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة واحترام السيادة الوطنية
دمشق-سانا التقى الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين اليوم الوفد البرلماني الإيراني برئاسة عباس كلرو