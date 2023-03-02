دخول 8 شاحنات محملة بالمواد الإغاثية من معبر نصيب الحدودي للمتضررين من الزلزال

درعا-سانا

دخلت اليوم 8 شاحنات تحمل مواد إغاثية متنوعة من معبر نصيب الحدودي مع الأردن للمتضررين من الزلزال.

وأوضح مدير المعبر المهندس شادي أبا زيد في تصريح لـ سانا أن سبع شاحنات مقدمة من الحكومة الأردنية تحمل مواد متنوعة من ألبسة وأغطية ومستلزمات الصحة العامة دخلت إلى معبر نصيب وتسلمها فرع الهلال الأحمر العربي السوري بدرعا مشيراً إلى أن هذه القافلة لمصلحة المنظمات الدولية العاملة في سورية وتم نقلها إلى دمشق.

وأضاف إن الجالية السورية وجاليات عربية وأجنبية والشعب العماني في سلطنة عمان قدموا شاحنة تزن 25 طناً من الألبسة والأغطية وفوط الأطفال للمتضررين من الزلزال وتسلمتها الأمانة السورية للتنمية.

وتصل القوافل البرية التي ترسلها الحكومة الأردنية لإغاثة المتضررين من الزلزال بشكل يومي منذ مطلع الأسبوع الجاري إلى معبر نصيب الحدودي.

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