استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في أريحا

القدس المحتلة-سانا

استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن الشاب محمود حمدان 22 عاماً استشهد متأثراً بجروح خطيرة في البطن جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم حيث اعتقلت الشاب قبل استشهاده، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه ولاثنين آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال محاصرة مدينة أريحا لليوم الثالث على التوالي حيث تمنع دخول وخروج الفلسطينيين، كما استخدمت فلسطينياً وطفله درعاً بشرياً خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب المدينة ظهر اليوم، وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين ومنازلهم.

وباستشهاد حمدان يرتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري برصاص قوات الاحتلال إلى 67 شهيداً بينهم 13 طفلاً.

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