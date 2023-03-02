الفلبين تعلن عن فقدان الاتصال بطائرة طبية غرب البلاد

مانيلا-سانا

أعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية اليوم عن فقدان الاتصال مع طائرة هليكوبتر طبية تقل خمسة أشخاص إلى مقاطعة بالاوان غرب الفلبين.

ونقلت اسوشييتد برس عن ايريك ابولونيو المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الفلبيني قوله: إن “مروحية طبية تقل طياراً ومريضاً إضافة إلى ثلاثة مرافقين كانت متجهة إلى مشفى ببلدة بروك بوينت بمقاطعة بالاوان فقدت ولم يتم تحديد أسباب فقدان الاتصال معها”، مشيراً إلى أن خفر السواحل قام بنشر سفن على طول الشريط الساحلي بمشاركة مروحية للبحث عن الطائرة المفقودة.

وتعرضت الفلبين في الأسابيع الأخيرة إلى سلسلة من حوادث الطيران، كان آخرها تحطم طائرة من طراز (سيسنا 340) تحمل طاقماً فلبينياً، إضافة إلى استشاريين من شركة الطاقة الأسترالية بمقاطعة الباي جنوب شرق العاصمة مانيلا في الثامن عشر من الشهر الفائت.

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