إصابة يمني بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مأرب

صنعاء-سانا

أصيب يمني بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي في محافظة مأرب اليمنية.

ونقل موقع المسيرة نت عن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام قوله في بيان اليوم: إن “مواطناً يمنياً أصيب بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات غارات العدوان السعودي في مديرية العبدية بالمحافظة”.

وسجل مركز التعامل مع الألغام خلال الفترة الماضية سقوط أعداد كبيرة من الضحايا جراء تعنت دول العدوان وعدم سماحها بإدخال أجهزة نزع الألغام لتطهير المناطق من القنابل العنقودية والألغام في اليمن وذلك في ظل صمت أممي.

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