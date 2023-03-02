تحمل مساعدات للمتضررين من الزلزال.. 5 طائرات تصل إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب

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وصلت اليوم إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب الدولية 5 طائرات من الإمارات وإيران تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية في الـ 6 من الشهر الماضي.

ومن مطار دمشق الدولي أوضحت مراسلة سانا أنه وصلت اليوم طائرة مساعدات إماراتية تحمل 31 طناً و 920 كيلوغراماً من المواد الغذائية وعبوات المياه.

وإلى مطار اللاذقية الدولي وصلت أيضاً طائرتا مساعدات من الإمارات تحمل إحداها 25.6 طناً والأخرى 19 طناً من المواد الإغاثية والطبية.

كما وصلت إلى مطار حلب الدولي طائرتا مساعدات إحداها من الإمارات تحمل 24.2 طناً، والأخرى من إيران تحمل 22 طناً من المواد الطبية والغذائية.

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الطائرة الإماراتية-مطار دمشق الدولي

طائرتا مساعدات من الإمارات -مطار اللاذقية الدولي

الطائرة الإيرانية-مطار حلب الدولي