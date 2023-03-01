بمشاركة عربية وأجنبية… غداً انطلاق معرض سيلا الدولي للأحذية والجلديات

دمشق-سانا

بمشاركة عربية وأجنبية تنطلق غداً فعاليات معرض سيلا الدولي الخامس عشر للأحذية والجلديات (دورة التحدي) ربيع صيف 2023 الذي يقيمه الاتحاد العربي للصناعات الجلدية، بالتعاون مع وزارة الصناعة على مدى أربعة أيام في مدينة المعارض.

وأشار مدير عام مجموعة مشهداني للمعارض والمؤتمرات المنظمة للمعرض خلف مشهداني في تصريح لمراسل سانا إلى مشاركة 45 من ممثلي ووكلاء الشركات من نحو 10 دول عربية وأجنبية في هذه الدورة التي تضم أحدث الموديلات لموسم ربيع صيف 2023.

يُذكر أن المعرض يفتتح للزوار يومياً من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة التاسعة مساء مع توفر مواصلات ذهاباً وإياباً من تحت جسر السيد الرئيس إلى مدينة المعارض طيلة أيام المعرض.

أحمد سليمان

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