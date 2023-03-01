سلطات دونيتسك: 70 بالمئة من جنود نظام كييف قضوا في أرتيوموفسك

موسكو-سانا

أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بالنيابة إيغور كيماكوفسكي أن نظام كييف فقد ما يصل إلى 70 بالمئة من الجنود المتمرسين في منطقة أرتيوموفسك.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن كيماكوفسكي قوله على القناة الأولى: “القوات الأوكرانية فقدت بالفعل ما يصل إلى 70 بالمئة من الموظفين تقريباً، وتم دفعهم لإعادة الإمداد، والحديث يدور عن جنود مدربين”.

وأوضح كيماكوفسكي أنه في حال إرسال القيادة الأوكرانية قوات إضافية إلى المدينة فستكون من الوحدات غير المهمة بالنسبة لها، لافتاً إلى أنه بقي عدة آلاف من العسكريين في أرتيوموفسك تركتهم كييف هناك للموت فقط.

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