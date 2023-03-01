منتخب سورية للشباب يخسر أمام منتخب أوزبكستان في افتتاح بطولة آسيا لكرة القدم

طشقند-سانا

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب أمام المنتخب الأوزبكي بهدفين مقابل لا شيء، في افتتاح بطولة كأس آسيا تحت 20 عاماً، المقامة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وضمن المجموعة نفسها، فاز المنتخب العراقي على نظيره الإندونيسي بهدفين مقابل لا شيء.

وسيلعب منتخبنا مباراته الثانية في الرابع من آذار أمام منتخب إندونيسيا، ويختتم مبارياته في دور المجموعات في السابع من آذار أمام منتخب العراق.

وينص نظام البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً أن المنتخبات الأربعة الأوائل في البطولة سيتأهلون مباشرة إلى نهائيات كأس العالم التي تستضيفها إندونيسيا في شهر أيار 2023.

هناء صقور

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