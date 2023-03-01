تأهل فريق مدرسة الباسل للمتفوقين الأولى إلى التصفيات النهائية المحلية للمشاركة في أولمبيادIIOT العالمي 

حمص-سانا

تمكن فريق المعلوماتية في مدرسة الباسل للمتفوقين الأولى بحمص من التأهل إلى التصفيات النهائية المحلية للمشاركة في الأولمبياد العالمي للمعلوماتية للفرق IIOT والذي تنظمه إيطاليا.

أعضاء الفريق المتأهل الذي يحمل اسم l am not a bot ويضم محمد عمرو ناصيف وفرحان الحاج يونس وأحمد الرفاعي وسامي الخطيب، اعتبروا في تصريحهم لنشرة سانا الشبابية أن التأهل للتصفيات النهائية المحلية خطوة نجاح جديدة نحو المشاركة في المسابقات العالمية، وتميز جديد يضاف لسجل مواهب الفريق الذي سعى بكل جهد للنجاح، مؤكدين دور هذه المسابقات في صقل خبراتهم ومعلوماتهم وتطويرها وتزويدها بكل ما هو جديد في اللغات البرمجية.

وذكروا أن تدريباتهم المستمرة على حل المسائل باستخدام لغة البرمجة ++C، إضافة إلى التعرف على تجارب المشاركين السابقين، والانسجام فيما بينهم وعملهم المشترك وبحثهم المستمر من أهم عوامل النجاح، لافتين إلى طموحهم لاجتياز التصفيات النهائية المحلية وتمثيل سورية عالميا ورفع علمها في مثل هذه المسابقات.

مشرفة الفريق المدرسة ولاء الصوفي بينت أن فريق مدرسة المتفوقين الأولى تأهل مع 11 فريقاً مدرسياً إلى التصفيات النهائية المحلية المؤهلة للمشاركة في الأولمبياد العالمي للمعلوماتية للفرق IIOT الذي تنظمه إيطاليا، مع العلم أن المشاركة السورية في هذه البطولة بدأت مع 47 فريقاً من طلبة التعليم الثانوي الطامحين من مختلف المحافظات، وبعد خوضهم منافسات المرحلة الأولى نجح منهم 19 فريقاً بالتأهل إلى المرحلة الثانية التي أقيمت منافساتها مطلع شباط الماضي، لينجح منهم 11 فريقاً إلى التصفيات المحلية النهائية للبطولة المقررة في آذار القادم.

وقالت: “إن أهم ما يميز فريق مدرسة المتفوقين الأولى انسجامهم وسعيهم المشترك لتطوير معلوماتهم وإمكانياتهم في حل المسائل”.

هنادي ديوب

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