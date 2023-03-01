لجنة الصداقة السورية الروسية في مجلس الشعب تلتقي السفير الروسي بدمشق

دمشق-سانا

ناقش رئيس وأعضاء مكتب لجنة الصداقة السورية الروسية في مجلس الشعب مع الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لتطوير العلاقات مع سورية السفير الروسي بدمشق ألكسندر يفيموف، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين سورية وروسيا الاتحادية، ولا سيما البرلمانية منها.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة عمق العلاقات السورية الروسية، متوجهين بالشكر الجزيل للقيادة الروسية على موقفها المساند لسورية بالزلزال الذي ضرب البلاد، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين.

من جانبه تقدم السفير يفيموف بالتعازي لسورية قيادة وشعباً بضحايا الزلزال، لافتاً إلى أن بلاده سارعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة والعاجلة للمتضررين منه، والمساهمة في إزالة أنقاض المباني وإرسال فريق إنقاذ للبحث عن ناجين.

وشدد السفير يفيموف على أن روسيا الاتحادية لن تتوانى عن مواصلة الجهود في مرحلة ما بعد الإغاثة، لإعادة إعمار ما دمرته الحرب والزلزال، مؤكداً استمرار بلاده في دعم سورية من خلال زيادة التوريدات النفطية، وإصلاح المحطات الكهربائية وبناء مساكن جديدة.

وسيم العدوي ولؤي حسام

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency