محافظ دمشق يبحث مع الممثل الاقتصادي الإيراني تعزيز التعاون في عدد من المجالات

دمشق-سانا

بحث محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي مع الممثل الاقتصادي الإيراني بدمشق عباس أكبري سبل تعزيز علاقات التعاون، في المجالات الخدمية والاقتصادية والاستثمارية.

وأكد المهندس كريشاتي أهمية العلاقات الاقتصادية مع إيران وتعزيز التعاون بين محافظتي دمشق وطهران في مجالات التطوير العمراني والبنى التحتية والمرافق العامة، مثمناً موقف إيران الداعم لسورية والوقوف إلى جانبها في مواجهة التحديات المشتركة.

بدوره أشار أكبري إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها، بما يحقق الفوائد المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وإنشاء مشاريع تحقق الجدوى الاقتصادية والمصلحة المشتركة، وتساهم في التغلب على تداعيات الإجراءات القسرية أحادية الجانب.

حضر الاجتماع نائب رئيس المكتب التنفيذي المهندس علي المبيض.

فراس صافي

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