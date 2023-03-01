SCS-NET
الشريط الإخباري

لافروف: روسيا والهند لا تقبلان الممارسات الاستعمارية الجديدة

2023-03-01

نيودلهي-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والهند لا تقبلان باستمرار الممارسات الاستعمارية الجديدة، مثل العقوبات والتهديدات والابتزاز تجاه دول ذات سيادة.

وقال لافروف خلال زيارة لمعرض (ليف تولستوي ومهاتما غاندي) اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي: نحن ندعم التزام الأصدقاء الهنود بتعزيز التعددية الحقيقية، ونحن متحدون في التزام راسخ ببناء نظام عالمي متعدد المراكز أكثر عدلاً وديمقراطية.

وأضاف لافروف: إن موسكو ونيودلهي من المعارضين الدائمين لممارسات الاستعمار الجديد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

روسيا تبدي قلقها من إمكانية قيام نظام كييف باستفزاز بالمواد المشعة قرب إقليم ترانسنيستريا

موسكو-سانا أعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved