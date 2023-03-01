محافظة الرقة تبحث مع مفوضية شؤون اللاجئين سبل تعزيز التعاون

الرقة-سانا

بحث محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة مع نائبة المدير القطري للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (ماريا) والوفد المرافق لها في مدينة السبخة بريف الرقة المحرر التداعيات التي حصلت، نتيجة الزلزال وآفاق التعاون القائم بين المحافظة والمفوضية وسبل تعزيزه وتطويره.

وأشار المحافظ إلى أنه يوجد في ريف الرقة المحرر 14 منزلاً آيلاً للسقوط تم إخلاء ساكنيها حفاظاً على سلامتهم، لافتاً إلى أن المحافظة مستمرة بالتعاون مع المفوضية للقيام بعملها الإنساني والخدمي والتنموي على أكمل وجه، داعياً إلى زيادة عدد المشاريع المقدمة من المفوضية بما يخدم المواطنين ويساعدهم على تعزيز استقرارهم.

واستعرضت (ماريا) المشاريع التي تم إنجازها خلال عام 2022 والمشاريع التي سيتم العمل عليها خلال 2023.

حضر الاجتماع مدير مكتب القامشلي لشؤون اللاجئين وعضوا المكتب التنفيذي المهندس إسماعيل الأحمد وعلي الخلف ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد المرشد ورئيس مجلس مدينة السبخة أشرف السطم.

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