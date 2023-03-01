هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال شن 636 اعتداء على الضفة الغربية خلال الشهر الماضي

القدس المحتلة-سانا

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه شنوا 636 اعتداء على مدن وبلدات الضفة الغربية خلال الشهر الماضي.

ونقلت وكالة وفا عن الهيئة قولها اليوم في تقرير حول اعتداءات الاحتلال خلال شهر شباط الماضي: إن هذه الاعتداءات تركزت في مدينة نابلس، تليها جنين ثم رام الله، وتراوحت بين الاقتحامات والاعتداء بالرصاص والقنابل على الفلسطينيين إلى تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار والاستيلاء على الممتلكات وهدم المنازل.

وأشارت الهيئة إلى أن قوات الاحتلال هدمت 69 منزلاً ومنشأة تجارية خلال الشهر الماضي، معظمها في مدينتي القدس ونابلس، فيما سلمت إخطارات بهدم 66 منزلاً ومنشأة، غالبيتها في جنين وسلفيت.

وأفادت الهيئة بأن قوات الاحتلال ومستوطنيه جرفوا ما يزيد على 620 دونماً من أراضي سلفيت والخليل ونابلس وطولكرم، واستولوا على 139 دونماً من أراضي أريحا و 252 دونماً من أراضي قرية حزما في القدس لتوسيع عمليات الاستيطان كما اقتلعوا 562 شجرة مثمرة، معظمها من أشجار الزيتون في مدينتي رام الله والخليل.

وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان أن سلطات الاحتلال توفر الحماية للمستوطنين خلال اعتداءاتهم على الفلسطينيين، والتي كان أحدثها وأكثرها وحشية تنفيذهم 300 اعتداء مساء الأحد الماضي على بلدة حوارة وبلدات عدة جنوب نابلس والتي أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة أكثر من 260 وإحراق 11 منزلاً و1200 سيارة.

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