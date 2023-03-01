طلبة سورية وحزب الاشتراكيين في سلوفاكيا ينظمون حملة مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال

براتيسلافا-سانا

نظم فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في سلوفاكيا بالتعاون مع حزب الاشتراكيين السلوفاكي حملة مساعدات عينية ومالية لضحايا الزلزال الذي ضرب سورية في السادس من الشهر الماضي.

وأوضح رئيس فرع الطلبة الدكتور علي أسعد في تصريح لمراسل سانا أن المساعدات تأتي في إطار تلاحم أبناء الوطن في المغترب مع ضحايا الزلزال، وتشمل البطانيات والألبسة، إضافة إلى تبرعات مالية على أن يتم نقلها إلى العاصمة النمساوية فيينا، ومنها إلى ميناء اللاذقية.

وفي تصريح مماثل أعرب رئيس حزب الاشتراكيين ارتور بيكماتوف عن تضامن حزبه مع ضحايا الزلزال ووقوفه إلى جانب الشعب السوري في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً أن هذا الزلزال وتداعياته كشف الوجه غير الإنساني للغرب الذي يتشدق بالإنسانية والوقوف إلى جانب الشعوب في الأزمات والكوارث ويدعم استبدادية الولايات المتحدة بفرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد الشعب السوري والتي تفاقم معاناة الشعب في جميع النواحي.

ودعا بيكماتوف المجتمع الدولي الى مؤازرة الشعب السوري في هذه الظروف الصعبة ورفع الحصار وإلغاء جميع الإجراءات الاقتصادية وغيرها فوراً وعدم تسييس المساعدات الإغاثية.

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