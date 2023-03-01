المجلس الأعلى لدولة الاتحاد الروسي البيلاروسي يصدق على مفهوم أمن المعلومات لدولة الاتحاد

مينسك-سانا

صدق المجلس الأعلى للدولة في الاتحاد الروسي البيلاروسي على وثيقة مفهوم أمن المعلومات لدولة الاتحاد.

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية البيلاروسية في بيان اليوم أن الوثيقة هي ثمرة تعاون وثيق بين أجهزة مجالس الأمن ووزارتي الخارجية والجهات المختصة الأخرى في البلدين، في مجال التصدي المشترك للتحديات والتهديدات المعلوماتية الحديثة على أساس قانوني متين.

وقالت الوزارة في بيانها: إن الهدف الرئيسي للوثيقة هو حماية المصالح الوطنية للدولتين المشاركتين في معاهدة تأسيس دولة الاتحاد في مجال المعلومات.

ووفقا للبيان يتم تنفيذ أحكام الوثيقة بحذافيرها من قبل الجانبين البيلاروسي والروسي، بالتعاون مع الدول ذات التفكير المماثل في منصة الأمم المتحدة، أي في إطار اللجنة الخاصة لتطوير اتفاقية مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، وكذلك في إطار مجموعة العمل مفتوحة العضوية المعنية بأمن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات المعلومات والاتصالات ذاتها للفترة 2021- 2025.

وخلصت الوثيقة إلى أنه يمكن أن يكون مفهوم أمن المعلومات لدولة الاتحاد نموذجاً وأساساً لتنمية التعاون في هذا المجال للدول الأخرى والرابطات الإقليمية، وأن بيلاروس وروسيا ستواصلان تبادل الخبرات في مجال أمن المعلومات على الصعيد الوطني وعلى المستويات الإقليمية والعالمية مع دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية من أجل تقليل المخاطر والتهديدات المشتركة للجميع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضع قواعد عالمية للسلوك المسؤول في مجال المعلومات.

يذكر أنه تأسس اتحاد الدولة بين بيلاروس وروسيا في الـ 2 من نيسان 1996 وتم تعزيز أساس الاتحاد في الــ 2 من نيسان 1997 مع توقيع معاهدة الاتحاد بين بيلاروس وروسيا، وفي ذلك الوقت تم تغيير اسمها إلى اتحاد بيلاروس وروسيا.

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