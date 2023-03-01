SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل مراسلة سانا: وزارة التربية تصدر برامج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية (الصناعية والتجارية والنسوية) الدورة الأولى لعام 2023

بوبوفا: مختبرات ووهان الصينية لم تدرس أي شيء محظور ونظام الأمن فيها محكم

2023-03-01

موسكو-سانا

أكدت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان آنا بوبوفا أن المختبرات في مدينة ووهان الصينية لم تدرس أي شيء محظور، ومن المستحيل تماماً تأكيد أن فيروس كورونا تسرب منها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوبوفا قولها اليوم خلال اجتماع لجنة مجلس الدوما للشؤون الصحية: إنهم لم يدرسوا أي شيء محظور هناك في ووهان، ونظام الأمن لديهم محكم بشكل جيد، وبالتالي فمن المستحيل التأكيد على أن تسرب فيروس كورونا حصل من هذه المختبرات وفق المزاعم التي يتم ترويجها.

وزعم تقرير استخباراتي أمريكي مؤخرا أن فيروس كوفيد 19 تسرب من مختبر في مدينة ووهان وانتشر بعد ذلك.

وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال تصريح لها أمس على هذا التقرير بالقول: “إنه لا بد من الكف عن التلويح بهذه النظرية المتعلقة بحدوث تسرب من مختبرات ووهان، والكف عن تشويه سمعة الصين، وتسييس الأبحاث المتعلقة بمنشأ الفيروس”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

بوبوفا: أكثر من 300 مختبر بيولوجي في العالم بتمويل أمريكي

موسكو-سانا أفادت الهيئة الفيدرالية الروسية لرقابة حماية حقوق المستهلكين روس بوتريبنادزور بأن أكثر من 300 …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved