بوبوفا: مختبرات ووهان الصينية لم تدرس أي شيء محظور ونظام الأمن فيها محكم

موسكو-سانا

أكدت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان آنا بوبوفا أن المختبرات في مدينة ووهان الصينية لم تدرس أي شيء محظور، ومن المستحيل تماماً تأكيد أن فيروس كورونا تسرب منها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوبوفا قولها اليوم خلال اجتماع لجنة مجلس الدوما للشؤون الصحية: إنهم لم يدرسوا أي شيء محظور هناك في ووهان، ونظام الأمن لديهم محكم بشكل جيد، وبالتالي فمن المستحيل التأكيد على أن تسرب فيروس كورونا حصل من هذه المختبرات وفق المزاعم التي يتم ترويجها.

وزعم تقرير استخباراتي أمريكي مؤخرا أن فيروس كوفيد 19 تسرب من مختبر في مدينة ووهان وانتشر بعد ذلك.

وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ خلال تصريح لها أمس على هذا التقرير بالقول: “إنه لا بد من الكف عن التلويح بهذه النظرية المتعلقة بحدوث تسرب من مختبرات ووهان، والكف عن تشويه سمعة الصين، وتسييس الأبحاث المتعلقة بمنشأ الفيروس”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency