أكثر من ثلاثة مليارات ليرة لاستكمال الأعمال في مدينة أم الزيتون الصناعية بالسويداء

السويداء-سانا

رصدت إدارة المدينة الصناعية في أم الزيتون بالسويداء مبلغ 3.310 مليارات ليرة للعام الحالي لاستكمال و إنهاء تنفيذ عدد من أعمال البنية التحتية فيها.

وأوضح مدير المناطق الحرفية و الصناعية بالسويداء المهندس علاء أبو عمار في تصريح لمراسل سانا أن وتيرة العمل بأعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية تسير بشكل جيد مع التجهيز حالياً لربط بئري مياه وخزانين مع شبكة المياه الخاصة و كذلك تجهيز 4 مراكز تحويل منفذة سابقاً، وبدأ العمل بتشجير جوانب الطرقات.

وبين أبو عمار أن إجمالي عدد مشاريع البنية التحتية في المدينة الصناعية في أم الزيتون المنجزة والمباشر بها والمتعاقد عليها منذ بدء العمل فيها ولغاية تاريخه بلغ 111 مشروعاً بتكلفة 8.6 مليارات ليرة موضحاً أن نسبة إنجاز المرحلة الثانية بلغت 55 بالمئة.

وقال إن عدد المقاسم المخصصة في المدينة الصناعية بأم الزيتون بالسويداء منذ انطلاقة العمل بإنشائها ولنهاية العام الماضي وصل إلى 2044 مقسماً من أصل عدد المقاسم الكلي البالغ 3630 مقسماً لمختلف القطاعات.

وأشار أبو عمار إلى أن عدد المنشآت التي باشرت إجراءات الترخيص بلغ نحو 160 منشأة صناعية منها 55 قيد البناء ومنشأتان قيد التجهيز والإقلاع و 5 منشآت دخلت طور الإنتاج .

وتبلغ مساحة المدينة الصناعية بأم الزيتون بعد التوسع 756 هكتاراً تضم 10 قطاعات، وتم وضع حجر الأساس للبدء بتنفيذها عام 2014 .

عمر الطويل

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