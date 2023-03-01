مراسلة سانا: وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد يلتقي اللواء باتريك غوشا رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (يونتسو) المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

الأربعاء / 1 / 03 / 2023
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (يونتسو)
2023-03-01
برلماني سلوفاكي: استمرار فرض العقوبات الغربية على سورية فعل غير إنساني
2023-03-01
بيدرسون: الاستجابة الإنسانية لمتضرري الزلزال في سورية أولوية عاجلة
2023-03-01
عبد اللهيان: يجب رفع الحصار الجائر عن سورية لتحسين الأوضاع الإنسانية فيها
2023-03-01
إيران تدعو للإلغاء الفوري والكامل للعقوبات غير المبررة المفروضة على سورية
2023-02-28
وفد برلماني إيراني في دمشق للوقوف إلى جانب الشعب السوري في مواجهة تداعيات الزلزال
2023-02-28
نائب مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة: ضرورة تكثيف الاستجابة الدولية الإنسانية في سورية لمواجهة تداعيات الزلزال
2023-02-28
محليات
ورشة عمل حول الاستجابة الوطنية لكارثة الزلزال في معهد (إينا) بريف دمشق
2023-03-01
أجواء ربيعية دافئة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل
2023-03-01
المجلس الأعلى للتعليم التقاني يعيد فتح التسجيل للطلاب المستجدين والقدامى
2023-03-01
تحمل مساعدات للمتضررين من الزلزال… 4 طائرات إماراتية تصل إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب-فيديو
2023-02-28
مخلوف ودانابالا يناقشان خطة استجابة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سورية للتخفيف من آثار الزلزال
2023-02-28
وزارة التجارة الداخلية تحدد سعر ليتر بنزين أوكتان 95 بـ 6600 ليرة
2023-02-28
المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية بقوة 3 درجات شمال غرب إدلب
2023-02-28
رياضة
مانشستر سيتي يفوز على نادي بريستول سيتي بمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي
2023-03-01
يوفنتوس يفوز على تورينو في الدوري الإيطالي
2023-03-01
اتحاد كرة القدم يستأنف مسابقاته … وإياب الدوري الممتاز في نيسان القادم
2023-02-28
منتخب سورية بكرة المضرب سادساً في تصفيات آسيا للشباب
2023-02-28
الفارسة السورية ماسة عدنان بطلة السيدات في مهرجان محمد بن راشد للقدرة
2023-02-27
برشلونة يتعرض لخسارة مفاجئة من ألميريا في الدوري الإسباني
2023-02-26
بايرن ميونيخ يفوز على يونيون برلين في الدوري الألماني
2023-02-26
اقتصاد
أكثر من ثلاثة مليارات ليرة لاستكمال الأعمال في مدينة أم الزيتون الصناعية بالسويداء
2023-03-01
إكثار بذار السويداء يوفر 883 طناً من بذار القمح للموسم الحالي
2023-03-01
زراعة الحسكة: حالة محصولي القمح والشعير المروي جيدة
2023-03-01
محروقات درعا تزود مزارعي القمح المروي بالمازوت لزوم السقاية
2023-03-01
ارتفاع أسعار الذهب
2023-03-01
مديونية تشيكيا ترتفع إلى مستوى قياسي
2023-03-01
زراعة السويداء: استجرار 118 ألف جرعة دوائية لتحصين الثروة الحيوانية
2023-03-01
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (يونتسو)
بيدرسون: الاستجابة الإنسانية لمتضرري الزلزال في سورية أولوية عاجلة
عبد اللهيان: يجب رفع الحصار الجائر عن سورية لتحسين الأوضاع الإنسانية فيها
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) و(التركستاني) يعتدون على مناطق آمنة في منطقة خفض التصعيد
أجواء ربيعية دافئة نهاراً وباردة نسبياً خلال الليل
شعبان خلال مؤتمر فالداي: واشنطن تتخذ من (إسرائيل) ومن الإرهابيين أدوات لإبقاء هيمنتها على الشرق الأوسط
مجلس الوزراء: الإسراع بإنجاز أنظمة الحوافز بهدف تحسين الواقع المعيشي للعاملين
مجلس الشعب يوافق بالأكثرية على عدد من مواد مشروع قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية
المقداد في كلمة لمؤتمر نزع السلاح في جنيف: تجاوز الوضع المتردي للأمن الدولي يتطلب تنفيذ الدول لالتزاماتها
استشهاد رجل وإصابة ابنه جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين بريف دير الزور
عــاجــل
مراسلة سانا: وزارة التربية تصدر برامج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية (الصناعية والتجارية والنسوية) الدورة الأولى لعام 2023
مراسلة سانا: وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد يلتقي اللواء باتريك غوشا رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (يونتسو) المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط
2023-03-01
2023-03-01
ruaa
سابق
إكثار بذار السويداء يوفر 883 طناً من بذار القمح للموسم الحالي
التالي
أكثر من ثلاثة مليارات ليرة لاستكمال الأعمال في مدينة أم الزيتون الصناعية بالسويداء
انظر ايضاً
مراسلة سانا: وزارة التربية تصدر برامج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية (الصناعية والتجارية والنسوية) الدورة الأولى لعام 2023
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved