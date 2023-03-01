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عــاجــل مراسلة سانا: وزارة التربية تصدر برامج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية (الصناعية والتجارية والنسوية) الدورة الأولى لعام 2023

مراسلة سانا: وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد يلتقي اللواء باتريك غوشا رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (يونتسو) المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

2023-03-01

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مراسلة سانا: وزارة التربية تصدر برامج امتحانات الشهادة الثانوية المهنية (الصناعية والتجارية والنسوية) الدورة الأولى لعام 2023

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