تظاهرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 تنديداً بجرائم الاحتلال ومستوطنيه

القدس المحتلة- سانا

شارك آلاف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 اليوم في تظاهرة احتجاجية تنديدا بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن لجنة المتابعة العليا للفعاليات الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 قولها في بيان: “لن نترك شعبنا البطل فريسة للاحتلال ومستوطنيه المجرمين.. واجبنا جميعا كل في موقعه العمل من أجل المشاركة الجماهيرية الواسعة.. نحن في اختبار قاس نكون فيه أوفياء لانتمائنا وشعبنا الفلسطيني في مواجهة الظلم والحرق والقتل وتدنيس المقدسات من قبل الاحتلال ومستوطنيه”.

ولفتت اللجنة إلى أن هذه التظاهرة تأتي ضمن خطوات أخرى تضامنا ومؤازرة لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وبشكل خاص في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس والقرى المجاورة لها التي تتعرض لاعتداءات يومية من قبل قوات الاحتلال.

وفي تصريح لمراسل سانا أكد حسين زبيدات أن عمليات تهجير الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم من أرض فلسطين التاريخية والتي بدأها الاحتلال قبل أكثر من 75 عاما لا تزال مستمرة وبوتائر متسارعة.

وكان الاحتلال ارتكب في الـ 22 من الشهر الجاري مجزرة في مدينة نابلس بالضفة الغربية أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 102 بالرصاص و250 بحالات اختناق.

عطا فرحات

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