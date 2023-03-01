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هزة أرضية متوسطة الشدة تضرب جنوب إيران

2023-02-28

طهران-سانا

ضربت اليوم هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر مدينة هرمزكان وشيراز جنوب إيران، دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قوله في بيان: “إن مركز الهزة الأرضية كان على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 72.27 والطول الشرقي 36.55 درجة.

وأشار المركز إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء هذه الهزة.

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