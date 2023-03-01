استشهاد يمني وإصابة 5 بجروح بنيران العدوان السعودي على صعدة

صنعاء-سانا

استشهد يمني وأصيب 5 آخرون بجروح اليوم، جراء مواصلة العدوان السعودي اعتداءاته على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر موقع المسيرة نت اليمني أن العدوان السعودي أطلق نيران أسلحته الرشاشة باتجاه الأسواق الشعبية في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، ما أسفر عن استشهاد مدني وجرح 5 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى منبه الريفي.

وأوضح الموقع أن العدوان السعودي نفذ هجومين بالطيران التجسسي المقاتل التابع له على منطقة الحجلة بمديرية رازح الحدودية، بينما استهدف بقصف مدفعي مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية.

يشار إلى أن المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تتعرض لاعتداءات متكررة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين وبشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة في ظل صمت دولي وأممي مطبق.

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