روسيا والهند تطوران طائرة مسيرة لدراسة المريخ

موسكو-سانا

أعلن معهد موسكو للطيران أن علماءه يطورون طائرة مسيرة لدراسة المريخ وغلافه الجوي.

وقالت الباحثة في المعهد إيلينا كاربوفيتش كما نقل موقع صحيفة فيستي الروسية: إن فريقاً من العلماء من معهد موسكو للطيران مع مختصين من الهند يعمل على مشروع لتطوير مركبة جوية مسيرة ثابتة الجناحين، هدفها دراسة الغلاف الجوي وسطح المريخ، ومن المفترض أن تنتهي الاختبارات على النموذج الأولي العام للمركبة بحلول نهاية عام 2024.

واعتبرت الباحثة الروسية أن الصعوبات الرئيسة في المشروع تكمن في خصوصية مناخ المريخ وغلافه الجوي، لذا فإن الطائرات التي ستعمل هناك يجب أن تتعامل مع الظروف الجوية القاسية والمناخ المتقلب والعواصف الترابية على الكوكب الأحمر.

يذكر أن العمل على المشروع المذكور بدأ في نيسان 2022 بعد الموافقة على تمويله من قبل مؤسسة العلوم الروسية.

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