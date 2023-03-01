تحمل مساعدات للمتضررين من الزلزال… 4 طائرات إماراتية تصل إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب-فيديو

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وصلت اليوم إلى مطارات دمشق واللاذقية وحلب الدولية 4 طائرات من الإمارات تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سورية في الـ 6 من الشهر الجاري.

ومن مطار دمشق الدولي أوضحت مراسلة سانا أنه وصلت اليوم طائرة مساعدات إماراتية تحمل 32 طناً و 320 كيلوغراماً من المواد الغذائية وحليب الأطفال للمتضررين من الزلزال.

كما وصلت إلى مطار اللاذقية الدولي طائرتا مساعدات من الإمارات، تحمل إحداها 21 طناً والأخرى 22 طناً من المواد الإغاثية.

وإلى مطار حلب الدولي وصلت أيضاً طائرة إماراتية تحمل 31 طناً و300 كغ من المساعدات الغذائية والإغاثية.

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الطائرة الإماراتية -مطار دمشق الدولي

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طائرتا مساعدات من الإمارات -مطار اللاذقية الدولي

الطائرة الإماراتية -مطار حلب الدولي