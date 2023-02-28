محكمة دنماركية تحكم بالسجن على امرأة لارتباطها بتنظيم (داعش) الإرهابي

كوبنهاغن-سانا

حكمت محكمة في الدنمارك اليوم على امرأة تحمل الجنسيتين الدنماركية والبوسنية بالسجن أربعة أعوام لارتباطها بتنظيم (داعش) الإرهابي في سورية.

وذكرت رويترز أن المحكمة حكمت بالسجن أربعة أعوام على المرأة وجردتها من جنسيتها الدنماركية بتهمة مساعدة إرهابيي (داعش(.

وأضافت: إن تلك المرأة التي تبلغ من العمر 38 عاماً سافرت إلى سورية مع زوجها وأطفالهما في شباط 2015، وعملت ربة منزل في مدينة الرقة، وأجليت من معسكر اعتقال في سورية عام 2021.

واعترفت (المينا علييتش) بأنها ساعدت التنظيم المتطرف من خلال العمل ربة منزل بحسب محاميها الذي قال إنها لم تقرر بعد إذا ما كانت ستستأنف على الحكم.

وفي عام 2021 تم نقل ثلاث نساء و14 طفلاً من سورية إلى الدنمارك، ولدى وصولهن إلى الدنمارك اعتقلت النساء، ووجهت إليهن تهم الارتباط بمنظمة إرهابية والسفر غير القانوني، وفي العام الماضي حكم على واحدة من النساء الثلاث بالسجن ثلاثة أعوام.

وتحاول العديد من الدول الأوروبية درء خطر الإرهاب الذي دعمته ومولته وأطلقت عليه تسميات تضليلية مختلفة في سورية ومنع مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية من العودة إلى بلادهم.

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