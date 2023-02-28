بوتين يوقع قانوناً يعلق مشاركة روسيا في معاهدة (ستارت 3)

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم قانوناً بشأن تعليق مشاركة بلاده في معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية والحد منها (ستارت -3).

وحسب روسيا اليوم فقد جاء في نص الوثيقة “تعليق العمل بالمعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة حول التدابير المتعلقة بخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها الموقعة في مدينة براغ في الـ 8 من نيسان 2010”.

وكان بوتين أعلن أثناء خطابه أمام الجمعية الفيدرالية في الـ 21 من الشهر الجاري تعليق مشاركة روسيا في الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت، مؤكداً أن بلاده لم تنسحب من المعاهدة.

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