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اتحاد كرة القدم يستأنف مسابقاته … وإياب الدوري الممتاز في نيسان القادم

2023-02-28

دمشق-سانا

أعلن اتحاد كرة القدم استئناف نشاطه الكروي لفئتي الرجال والشباب، حيث ستنطلق مرحلة الإياب من الدوري الممتاز لفئة الرجال في الرابع من نيسان القادم.

واعتمد الاتحاد جميع الأدوار إقصائية في مسابقة كأس الجمهورية بطريقة خروج المغلوب من مرحلة واحدة وفي أرض حيادية على أن يبدأ الدور الأول في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

كما أعلن الاتحاد استئناف دوري الدرجة الأولى للرجال في الخامس عشر من الشهر القادم والذي سيستأنف في السابع عشر والثامن عشر منه مسابقتي دوري الدرجة الأولى لفئة الشباب، والدوري الممتاز للفئة ذاتها.

وستقام الأدوار النهائية لدوري الدرجة الثانية للرجال وفقاً للاتحاد بعد عطلة عيد الفطر القادم.

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